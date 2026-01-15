Kylian Mbappé, de regreso para darle su primera victoria a Álvaro Arbeloa

Redacción FOX Deportes

Tras haberse perdido dos de los últimos tres partidos con el Real Madrid, Kylian Mbappé volverá a ser convocado para el próximo encuentro por La Liga, donde el equipo 'merengue' continuará con la misión de recortar la desventaja de cuatro puntos que tiene respecto al Barcelona.

Tras lo que fue la eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey, el técnico Álvaro Arbeloa dio detalles de la convocatoria para su segundo partido en el cargo.

"Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria", confirmó Arbeloa en conferencia de prensa tras dirigir el segundo y último entrenamiento de cara al duelo por la fecha número 20 ante Levante.

Por su parte, Rodrygo, que no pudo jugar en Copa del Rey por una dolencia que arrastra desde las semifinales de la Supercopa de España, no estará disponible para el siguiente compromiso, una baja sensible para el Real Madrid, pues se trata de un jugador con una "calidad excepcional" y que "ha vuelto a encontrar su mejor nivel" en los ultimos dos meses.

"Rodry no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperamos recuperarlo pronto y que pueda estar el martes disponible", anunció el técnico que entró para sustituir a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España.