Homenaje a Lionel Messi en plena Champions League

Héctor Cantú

El regreso del Barcelona al Camp Nou en la Champions League ha sido el marco perfecto para rendir homenaje a la máxima estrella de la historia del equipo culé.

La afición se encargó de recordar a Lionel Messi en una especie de homenaje al minuto 10 del duelo correspondiente a la Champions League donde el Barcelona recibió al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

Los más de 40 mil aficionados que se dieron cita para el duelo internacional, se encargaron de corear el apellido del capitán argentino, quien hace unas semanas atrás volvió a pisar el césped del remozado estadio.

La iniciativa, difundida en redes, fue totalmente idea de un grupo de aficionados que ha repetido el número. La primera ocasión que lo hicieron fue en la reapertura del estadio el pasado 22 de noviembre.

Leo recientemente levantó la MLS Cup con el Inter Miami en el futbol de los Estados Unidos, volviéndose un jugador vigente que es deseado en un posible regreso al equipo culé.

🤯 ¡Y SONÓ BIEN FUERTE!



Llegó el minuto 10 en el Camp Nou y el barcelonismo lo tuvo claro. pic.twitter.com/EqL5LqMjN7 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 22, 2025

Se espera que sea en 2026, con la reapertura total del Camp Nou con todas sus gradas, cuando se realice un homenaje a Lionel Messi ante más de 100 mil aficionados.