¿Gianluca Prestianni reconoció que llamó "mono" a Vinicius?

El Benfica afirmó que Gianluca Prestianni pidió disculpas a sus compañeros de equipo por los incidentes sucedidos en Lisboa en el partido de ida ante el Real Madrid pero desmintió que el jugador argentino haya reconocido en momento alguno haber realizado un insulto racista a Vinícius Júnior.

Prestianni "pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la magnitud y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como lo ha hecho desde el primer momento, que no es racista", escribió el Benfica en un comunicado.

El Benfica busca así desmentir "de manera categórica" las noticias aparecidas en las últimas horas en los medios de comunicación de que el extremo argentino habría reconocido ante sus compañeros y los responsables del club que insultó de manera racista al delantero brasileño del Real Madrid.

El incidente se produjo en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, en el que Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.