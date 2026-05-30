"Esto solo lo había hecho el Real Madrid": Luis Enrique, el más orgulloso

Redacción FOX Deportes

Envuelto en gloria con dos títulos consecutivos de la Champions League, Luis Enrique recordó al Real Madrid y se mostró orgulloso de que su Paris Saint-Germain al fin haya entrado al club de los mejores equipos del mundo.

"Yo como esto solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", declaró a Movistar Plus tras la victoria contra el Arsenal.

Tras iniciar la final con un gol de vestidor en contra y tener que ir hasta la tanda de penales, está claro que el equipo parisino tuvo que entregarlo todo para volver a coronarse, por lo que la victoria en el Puskás Aréna de Hungría es muy especial pese al primer campeonato obtenido hace apenas un año.

Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

"Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando", comentó el técnico asturiano.

"Pero creo que merecemos ganar esta final. También, y no voy a engañar, la merecía ganar el Arsenal. Pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos", culminó el estratega.

El último equipo que ganó dos Champions Leagues consecutivas fue justamente el Real Madrid, cuando levantó su tercera orejona consecutiva en la temporada 2017/18. Antes de eso, lo hizo el Milan en 1990.