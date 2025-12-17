Este es el destino de los clubes que siguen con vida en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Se avecina la fase de eliminación directa de la Champions League femenina y los 12 clubes que se mantienen en el torneo ya saben cuál es su camino hacia el título.

El sorteo arrojó los cruces de los playoffs, así como el resto de la llave hacia la final.

Los clasificados directamente para cuartos de final son: 1) Barcelona, 2) OL Lyonnes, 3) Chelsea y 4) Bayern Munich. Los que compiten en los playoffs eliminatorios: 5) Arsenal, 6) Manchester United, 7) Real Madrid, 8) Juventus, 9) Wolfsburg, 10) Paris FC, 11) Atlético de Madrid y 12) OH Leuven

Clasificadas y eliminadas en la última jornada de la Champions League

El repechaje quedó conformado de la siguiente manera:

Atlético de Madrid se medirá a Manchester United, quien gane se enfrentará al Bayern Munich.

Paris FC se verá las caras con el Real Madrid, el vencedor jugará ante el Barcelona.

OH Leuven quedó emparejado con el Arsenal, quien avance irá contra el Chelsea.

Wolfsburf tiene frente a sí a la Juventus, el ganador se medirá al Lyon.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán el 11 y 12 de febrero; los de vuelta, el 18 y 19. Los cuartos de final de ida serán el 24 y 25 de marzo; los de vuelta, el 1 y 2 de abril. Las semifinales de ida están programadas para el 25 y 26 de abril; las vueltas, el 2 y 3 de mayo. La gran final será en Oslo, el 23 de mayo.