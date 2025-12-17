Publicación: jueves 18 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Este es el destino de los clubes que siguen con vida en la Champions League

Los 12 sobrevivientes del torneo femenino ya conocen su camino.

Se avecina la fase de eliminación directa de la Champions League femenina y los 12 clubes que se mantienen en el torneo ya saben cuál es su camino hacia el título.

El sorteo arrojó los cruces de los playoffs, así como el resto de la llave hacia la final.

Los clasificados directamente para cuartos de final son: 1) Barcelona, 2) OL Lyonnes, 3) Chelsea y 4) Bayern Munich. Los que compiten en los playoffs eliminatorios: 5) Arsenal, 6) Manchester United, 7) Real Madrid, 8) Juventus, 9) Wolfsburg, 10) Paris FC, 11) Atlético de Madrid y 12) OH Leuven

Clasificadas y eliminadas en la última jornada de la Champions League

Wolfsburg 1-2 Chelsea
Chelsea clasifica directamente a cuartos de final, en tercer sitio con 14 puntos. Wolfsburg irá al playoff, en noveno lugar.
Roma 6-1 St Pölten
A pesar de la goleada, las italianas quedaron eliminadas del torneo; mismo caso que las austriacas.
Benfica 1-1 Paris Saint-Germain
Portuguesas y francesas quedaron fuera del torneo.
Paris FC 0-2 Barcelona
Las catalanas clasificaron directamente a los cuartos de final, como líderes de la fase de liga, con 16 unidades. Las francesas irán al playoff.
OH Leuven 0-3 Arsenal
A pesar de la derrota, el cuadro de Bélgica se metió a los playoffs con 6 unidades; Arsenal también irá a repesca, con 12 puntos.
Bayern Munich 3-0 Vålerenga
Las alemanas aseguraron su lugar en cuartos de final; las noruegas están eliminadas.
Juventus 0-1 Manchester United
Ambas escuadras se metieron a la fase de playoffs.
Lyon 4-0 Atlético de Madrid
Las francesas llegarán a cuartos de final en segundo lugar de la tabla. Las españolas irán a la repesca.
Twente 1-1 Real Madrid
Las neerlandesas quedaron fuera del torneo; las españolas están en playoffs.

El repechaje quedó conformado de la siguiente manera:

Atlético de Madrid se medirá a Manchester United, quien gane se enfrentará al Bayern Munich.
Paris FC se verá las caras con el Real Madrid, el vencedor jugará ante el Barcelona.
OH Leuven quedó emparejado con el Arsenal, quien avance irá contra el Chelsea.
Wolfsburf tiene frente a sí a la Juventus, el ganador se medirá al Lyon.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán el 11 y 12 de febrero; los de vuelta, el 18 y 19. Los cuartos de final de ida serán el 24 y 25 de marzo; los de vuelta, el 1 y 2 de abril. Las semifinales de ida están programadas para el 25 y 26 de abril; las vueltas, el 2 y 3 de mayo. La gran final será en Oslo, el 23 de mayo.

