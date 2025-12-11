Barcelona sumó otro cómodo triunfo en la Champions League

Karla Villegas Gama

Barcelona se metió al Stade Jean-Bouin para cerrar la fase de liga de la Champions League y asegurarse el primer sitio de la tabla general y cumplió.

Las catalanas no tuvieron problemas para imponerse 0-2 al Paris FC, con goles de Vicky López y Caroline Graham Hansen.

El duelo no distó de lo que ha mostrado el cuadro ‘Blaugrana’ a lo largo de la competencia: mucha posesión de balón y transiciones rápidas. A pesar de ello, las francesas soportaron los embates del rival.

Tuvieron que pasar 22 minutos para que López abriera el marcador, tras una combinación que involucró a Alexia Putellas y Clàudia Pina.

Las españolas se lanzaron al ataque buscando ampliar la ventaja, pero el Paris FC se mantuvo estoico el resto del primer tiempo.

En el complemento, Graham Hansen sacó un disparo potente para superar a Mylène Chavas y poner el marcador 0-2.

Las locales intentaron recomponer el paso, pero con todo y su esfuerzo, se sentía más cerca un tercer gol del Barcelona que el descuento de las parisinas.

Finalmente no sucedió ninguno de los dos escenarios y el Barcelona se quedó con la cima de la general, con 16 puntos. Mientras tanto, el Paris FC irá a los playoffs y conocerá a su rival este 18 de diciembre, tras el respectivo sorteo.