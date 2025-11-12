El Barcelona sobrevive al vendaval del Chelsea

Karla Villegas Gama

El Barcelona expuso su invicto en Stamford Bridge ante el Chelsea y, aunque lo mantuvo, sufrió para salir con el empate a un gol en la Jornada 4 de la Champions League.

Desde el silbatazo inicial, las catalanas tuvieron que sortear la presión alta de las ‘Blues’, que buscaban encerrar a las rivales.

Las ‘Blaugranas’, visiblemente incomodas, intentaron tocar el esférico de un lado a otro para avanzar hacia el campo rival.

Sin embargo, las locales no bajaron los brazos y al minuto 16 armaron un contragolpe por la banda izquierda que culminó con trallazo de Ellie Carpenter para el 1-0.

Las visitantes se sacudieron del golpe rápidamente y al 24’ Ewa Pajor emparejó el marcador tras encontrarse con un balón suelto en el área y rematar a quemarropa para superar a Livia Peng.

Chelsea se volcó al ataque y encontró opciones peligrosas en los botines de Wieke Kaptein, pero Cata Coll y el poste salvó en dos ocasiones a las catalanas. Sandy Baltimore también lo intentó, pero la puntería le falló.

En el complemento, el tenor del encuentro no cambió, con un Chelsea lanzado al frente y un Barcelona que intentaba salir y construir con su característico tiki-taka, aunque sin resultados.

Al 73’ Catarina Macario aprovechó un cobro de falta para cabecear el esférico y vencer a Coll, pero la abanderada señaló fuera de juego y el gol fue anulado.

El tiempo avanzaba y Chelsea intentaba terminar el encuentro con los tres puntos en la bolsa, la más clara antes del silbatazo final la tuvo Carpenter, pero erró el mano a mano con Coll al cruzar de más su disparo.

Con este resultado, Barcelona se mantiene en el liderato con 10 unidades, por encima de Lyon, gracias a la diferencia de goles +13. Chelsea es sexto de la clasificación con 8 puntos.