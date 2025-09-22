Viktor Gyökeres y Ewa Pajor, goleadores los grandes goleadores de oro

Héctor Cantú

Por primera vez en la historia, France Football entregó al mismo tiempo el premio Gerd Müller al mejor y la mejor goleadora de la temporada 2024-2025.

Por la rama femenil, recibió el premio Ewa Pajor, jugadora del FC Barcelona que alcanzó 46 goles en el ciclo anterior en apenas 49 partidos disputados.

Las celebridades desfilan en el Ballon d'Or 2025

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, fue condecorado como el goleador de la temporada 2024-2025 y recibió el premio Gerd Müller.

Por parte de la rama femenil, el gran ganador fue Vyktor Gökeres, quien ganó el premio por lo hecho con el Soporting CP, equipo con el que marcó 54 tantos en 52 partidos disputados.

Ahora, Gyokeres asume el reto de mantener su ritmo goleador con el Arsenal, el nuevo club que ha arropado al goleador sueco que buscará repetir en esta temporada el buen olfato goleador.

Luis Figo fue el encargado de entregar el premio a los ganadores de la noche que se mostraron realmente conmovidos por haber sido reconocidos como los máximos anotadores del planeta.