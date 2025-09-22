Luis Enrique ganó el Premio Johan Cruyff con toda justicia y merecimiento

Oscar Sandoval

Luis Enrique se convirtió en el mejor técnico del mundo y el primero de la historia en llevar a dos clubes distintos a conquistar el triplete, encumbró su obra al frente de Paris Saint-Germain a donde llegó para cambiar la ideología y llevar al club a más alto del futbol europeo como la directiva lo soñó desde 2011.

El recital de PSG en la final de la Champions League frente a Inter terminó con las dudas sobre quien era el mejor equipo de Europa, los parisinos se plantaron en Munich y lucieron en su máximo esplendor para levantar la primera ‘Orejona’ de su historia de la mano de Luis Enrique.

El español que se ha renovado en ideas y sistemas desde que llevó a Barcelona a la gloria, mantiene la pasión por su trabajo al grado de rozar la perfección con ‘Les Parisiens’ que registraron 42 triunfos, 8 empates y cinco derrotas en todas las competencias a lo largo de la campaña pasada.

Luis Enrique reemplazó a Carlo Ancelotti después de ganar el triplete y llevar la primera Champions y la Supercopa de Europa a las vitrinas de PSG.