Paris Saint-Germain mantiene firme el paso perfecto en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain firmó su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 tras imponerse 2-0 a Lens, derrotado con un doblete de Bradley Barcola que mantiene al equipo de Luis Enrique en lo más alto de la tabla en el futbol francés.

Todo funciona en el PSG, que en esta ocasión tuvo en la figura de Barcola a su mejor jugador gracias a dos disparos desde fuera del área que resolvieron un encuentro antes del estreno en la Champions League del próximo miércoles ante Atalanta.

PSG fue muy superior al Lens, muy conservador en su planteamiento y agazapado en su parcela del terreno de juego con la esperanza de no encajar goles y de lanzar algún contragolpe capaz de inquietar al conjunto parisino.

Barcola se sacó de la chistera un disparo de jugador 'top'. Recogió al borde del área un pase de Vitinha, se acomodó la pelota a la pierna derecha y con un sutil golpeo a la escuadra terminó con la resistencia del Lens.

La lesión de Kvaratskhelia no afectó al PSG, que se marchó al descanso con una merecida ventaja que volvió a aumentar Barcola en los primeros compases de la segunda parte tras otro pase de Vitinha y con otro disparo desde fuera del área, esta vez raso y ajustado al palo derecho de la portería. Y no hizo falta más, suficiente para el PSG que es líder indiscutible del futbol francés.