El Real Madrid volvió a la senda del triunfo

Karla Villegas Gama

El Real Madrid se sacudió la derrota frente al Arsenal en la Jornada 4 de la Champions League y derrotó al Wolfsburg en el Estadio Alfredo Di Stefano.

Las ‘Merengues’ no lo tuvieron fácil, pues jugaron todo el segundo tiempo con una menos, luego de que Maëlle Lakrar se marchara al 45+2’ por doble amarilla en cinco minutos; sin embargo, el ímpetu y la localía pudieron más.

Las de casa abrieron el marcador al minuto 19 en un córner. Sara Däbritz envió un centro cerrado que María Méndez cabeceó y puso al fondo de la portería.

En el agregado sucedió la expulsión de Lakrar, que les daba esperanza a las alemanas para la segunda mitad.

Aunque Wolfsburg tuvo superioridad numérica, las españolas mantuvieron la compostura y consiguieron ampliar la ventaja al 67’ por conducto de Linda Caicedo. La colombiana aprovechó su velocidad para perseguir un pase filtrado y dejar en el camino a la central y a la portera para sellar el 2-0.

Con este resultado, el Real Madrid se queda con el cuarto sitio de la general, con 10 puntos.