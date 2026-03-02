Erling Haaland progresa antes del partido contra el Real Madrid

EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que Erling Haaland se siente "algo mejor" y que decidirán tras el entrenamiento de este martes si estará disponible para medirse mañana, miércoles, al Nottingham Forest.

"Se siente algo mejor. No entrenamos ayer, lo haremos hoy y veremos cómo está", fue la escueta respuesta de Guardiola al ser preguntado por el estado de su delantero, autor de 29 goles esta temporada.

El noruego se cayó a última hora de la convocatoria contra el Leeds United el sábado por un problema físico que sufrió en un entrenamiento el jueves pasado.

Pese a que Guardiola dijo que era una lesión menor, la baja de Haaland ha creado preocupación por el ajetreado calendario que tiene el City en los próximos 20 días, en los que tiene que disputar dos partidos de Premier League, la eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid, la quinta ronda de la FA Cup y la final de la Leagues Cup contra el Arsenal.