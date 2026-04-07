En su momento más crítico, el Real Madrid promete un triunfo en Múnich

Redacción FOX Deportes

Pese a la derrota en casa en el partido de ida contra uno de los clubes en mejor momento de todo el mundo, el entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa se mostró optimista de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern en Munich.

Tras la caída 2-1 en el Bernabéu, con una espectacular exhibioción del portero bávaro Manuel Neuer, el equipo 'merengue' ahora tendrá que remontar la eliminatoria en Alemania para alcanzar los cuartos de final.

"Podríamos haber tenido mas suerte en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos perdidas que teníamos que evitar, teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. Hemos metido un gol que nos da esperanzas. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid", dijo el estratega.

Los jugadores del Real Madrid están convencidos que le 'devolverán el favor' al Bayern Munich en el Allianz Arena y clasificarán a las semifinales de la Champions, para así evitar un fracaso total en esta temporada, donde el equipo 'merengue' cada vez parece más lejos de la cima de La Liga de España.

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"Tengo jugadores con mucha personalidad. Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello, agregó.

Cuestionado por los argumentos que ve en su equipo para poder darle la vuelta a la eliminatoria, Arbeloa aseguró que la calidad de sus futbolistas es el principal activo y todo será posbible si se reducen los errores.

"Ha habido situaciones con 1-2 que ha habido ansias por empatar. Hay que tener más cabeza fría, un 1-3 habría sido más difícil. Una pena no haber aprovechado alguna ocasión más, pero tengo mucha confianza de ir a Alemania y ganar", explicó.

El Real Madrid está en una situación crítica a estas alturas de la temporada, pues encajó una derrota muy inconveniente jugando como local contra uno de los titantes del futbol europeo, además, con la derrota del fin de semana en La Liga, se alejó a siete puntos del Barcelona, líder con 76 unidades y a ocho jornadas de que termine el cam peonato.