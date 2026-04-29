En Arsenal están amargados por el penal 'robado' ante el Atlético de Madrid

EFE

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, señaló, sobre el penalti de Hancko sobre Eze, que hubiera significado el 1-2, pero que fue rectificado por el árbitro después de visionarlo en el monitor del VAR que "es inaceptable que no se haya pitado" y que es una acción que "claramente" marcó el partido.



"Es verdad que comenzamos mal la segunda parte y estamos decepcionados por el penalti marcado por Julián, pero con lo que estoy muy enfadado es porque no nos hayan pitado ese penalti luego a Eze. Es una decisión y durante un tiempo el árbitro ha estado viendo el VAR y ha sido muy claro. Nos sentimos bastante mal".



"Tenemos que aplicar las normas igual para todos. Hay que aceptar que el penalti de Julián es mano, como ayer en París. Esa mano en la Premier no es penalti, pero en la UEFA sí. Pero también hay que aplicar las normas en el penalti a Eze y es obvio que es penalti", dijo en rueda de prensa Arteta.

"Le dieron la vuelta a la decisión después de haberla visto 13 veces. Es increíble. Es una jugada que marcó el partido", añadió.

Atlético y Arsenal dejaron el boleto a la final de la Champions League en el aire Arsenal mantuvo el invicto en la Liga de Campeones y cerrará las semifinales como local

"Hemos invertido mucho en este partido y estas cosas no pueden pasar. Es el club el que tiene que decir lo que tiene que hacer, pero es algo que ha pasado ya y lo tenemos que aceptar".

Es un penal clarísimo

Piero Hincapié, defensa internacional ecuatoriano del Arsenal, opinó que el árbitro, Danny Makkelie, se “equivocó claramente” al no sancionar como penalti la acción de David Hancko sobre Eberechi Eze tras la revisión en el monitor.

“Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también y supimos contrarrestar esto. El resultado final es un poco… El penalti fue clarísimo. El árbitro se equivocó claramente. Fue un penalti clarísimo y espero que nos puedan respetar también”, señaló a Movistar.

Hincapié aseguró que su conjunto se fue “con buenas sensaciones” del Metropolitano. “Tuvimos muchas oportunidades también. Un partido difícil y toca jugar en casa”, dijo.