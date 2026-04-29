Atlético de Madrid, más optimista que nunca para buscar la final de la Champions

Redacción FOX Deportes

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, lamentó que su equipo no haya podido "culminar el partido" para sacar renta de la localía y llevarse una ventaja para el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League. tras el empate (1-1) con el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

“Nos ha faltado culminar el partido con las que hemos tenido, porque ellos no nos han creado peligro”, dijo el mediocampista en declaraciones a Movistar+.

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“Lo hemos intentado, hemos empezado perdiendo, un penalti que para mí es dudoso, pero lo ha pitado, el equipo se ha repuesto, ha ido a por el partido, hemos tenido ocasiones para ganar, es futbol y se resolverá todo en la vuelta. Hemos hecho un buen partido contra un equipo muy duro, muy físico, que compite muy bien, defiende muy bien y tiene gente rápida arriba”, continuó.

Según su análisis, la versión del 'Atleti' en el segundo tiempo es el equipo que tienen que “ser”. “Si jugamos a ese nivel podemos ganar este tipo de partidos y es lo que tenemos que hacer”, dijo de cara al partido de vuelta contra el Arsenal el 5 de mayo.