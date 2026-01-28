En 10 minutos, el Milan logró su clasificación como cabeza de serie

Héctor Cantú

El Inter de Milan ha tenido una tarde de contrastes, luego de haber quedado satisfecho por llevarse la victoria por 2-0 ante el Borussia Dortmund, pero al mismo tiempo, no haberle alcanzado para clasificarse entre los mejores 8 clubes de la competición.

En un partido por demás cerrado y donde en los primeros minutos parecía que la historia podía decantarse para cualquiera de los dos equipos, el cuadro italiano se afianzó en los minutos finales y terminó resolviendo la victoria en los últimos minutos de juego.

Federico Dimarco curls home a BEAUTY of a free kick to put Inter ahead in Dortmund 🤩 pic.twitter.com/vZk3USmHPE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

El Dortmund no pudo aprovechar las opciones de gol que tuvo en los primeros minutos del partido, donde el Inter se vio superado por algunos lapsos del juego por el equipo amarillo.

Pero, el cuadro visitante no se hizo menos en el Signal Iduna Park y de a poco fue obteniendo mayor posesión de la pelota y mayor peligrosidad.

A 10 minutos del final, un tiro libre de Di Marco adelantó al Internazionale en una jugada portentosa por la milimétrica ejecución.

Andy Diouf doubles the lead and seals the win for Inter ‼️🔵 pic.twitter.com/vzGCJu0yvH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

Ya en el tiempo agregado y luego de una jugada individual magnífica, Andy Diouf puso el 2-0 que le dio la victoria al equipo italiano y dejó al Dortmund en la posición 17.

Ambos equipos estarán en la fase de playoffs con realidades diferentes, pues mientras el Inter será cabeza de serie, el equipo alemán tendrá que hacer la hazaña en calidad de visitante una vez que cnozca a su rival tras el sorteo del próximo viernes.