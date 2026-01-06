Inter ganó y manda con autoridad en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter derrotó 2-0 a Parma y recuperó la posición de honor en la Serie A, mañana juega Milan, pero ni con la victoria le alcanza para igualar los 42 puntos del conjunto ‘Nerazzurri’ que registra seis triunfos consecutivos y que atraviesa por su mejor momento antes de cruzarse con Napoli en un duelo directo por el liderato.

A clean sheet and a victory for Inter 🤝#ParmaInter pic.twitter.com/354loWMGGN — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 7, 2026

Una prueba más y otra nota positiva de Inter que jornada a jornada mantiene firme su candidatura al título, mientras sus rivales empatan, pierden la confianza y dejan puntos en el camino, el conjunto interista luce imponente y presume su pegada.

El partido fue un monólogo de los visitantes que se enfrentaron una y otra vez ante el orden de Parma que respondió después de 30 minutos con remate al travesaño, todo volvió a la normalidad y Federico Dimarco abrió el marcador antes del mediotiempo con un gol avalado por el VAR.

Inter controló la segunda parte y sentenció el duelo en tiempo añadido en un contragolpe que empezó y terminó Marcus Thuram y que lo deja soñando con un nuevo 'Scudetto'.