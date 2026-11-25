Héctor Cantú

La llegada de Mauricio Pochettino todavía no consigue enderezar el rumbo del Manchester United, que dejó escapar una victoria en la Champions League tras un costoso error de su arquero.

Los ‘Red Devils’ tuvieron el triunfo en sus manos gracias a una destacada actuación de Bruno Fernandes, quien marcó un doblete y se convirtió en el primer goleador del equipo bajo las órdenes del entrenador argentino.

What are we witnessing in Lisbon? ? Sporting are awarded TWO penalties in two minutes, with Luis Suárez missing the first, and scoring the second ?⚪ Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/2h4ywFdt8n — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 25, 2026

Sin embargo, Senne Lammens terminó como uno de los principales señalados. Aunque detuvo un penalti en los primeros minutos, el guardameta tuvo responsabilidad en las dos anotaciones del conjunto local.

Luis Suárez abrió el marcador con una ejecución desde el punto penal que puso en ventaja al Sporting CP.

Manchester United encontró la igualdad por la misma vía, gracias a un cobro de Bruno Fernandes, quien consiguió su primera anotación desde la llegada de Pochettino.

Apenas dos minutos después, el portugués volvió a hacerse presente en el marcador con un potente disparo de larga distancia que desató la celebración en el banquillo visitante.

Cuando parecía que el conjunto inglés conseguiría la victoria, Lammens cometió un error al intentar cortar un centro aéreo y dejó el balón a merced de Luis Suárez, quien aprovechó para marcar el empate y completar su doblete.

A nightmare moment for Senne Lammens ? Luis Suárez makes no mistake ? https://t.co/8DNwUXVrPB — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 25, 2026

Manchester United incluso consiguió una nueva anotación en la siguiente jugada, pero el gol fue anulado tras la intervención del VAR por una falta previa sobre el guardameta portugués.

Con este resultado, los ‘Red Devils’ permanecen lejos de los puestos de clasificación directa a la siguiente ronda de la Champions League, mientras Pochettino continúa buscando soluciones para mejorar el rendimiento del equipo.