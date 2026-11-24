Oscar Sandoval

Mauricio Pochettino comenzó su etapa en Manchester United con una goleada ante Liverpool que dejó al descubierto los problemas de una plantilla que necesita soluciones urgentes. Los ‘Red Devils’ no levantan cabeza en la Premier League y, con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, los fichajes aparecen como una necesidad. Sin embargo, el entrenador argentino tendrá que lidiar con un presupuesto limitado para intentar cambiar el rumbo del equipo.

Pesadilla absoluta para Mauricio Pochettino

Manchester United ocupa el penúltimo lugar de la Premier League y sus números reflejan la magnitud de la crisis. En 11 jornadas apenas suma una victoria, cinco empates y cinco derrotas, además de registrar 23 goles recibidos. Solo Crystal Palace, con 27 tantos encajados, presenta un peor registro defensivo. La plantilla necesita refuerzos en diferentes posiciones, pero la situación económica del club podría complicar los planes de Pochettino.

Según Daily Mail, el presupuesto de Manchester United para el mercado de enero sería inferior a los 60 millones de euros. La publicación señala que el argentino tendrá margen para realizar “solo dos fichajes”, con la intención de reforzar la defensa y el ataque. Una cantidad que obligaría a la directiva a elegir cuidadosamente sus movimientos para intentar corregir las principales debilidades del equipo.

El medio británico coloca a Nathan Collins, de Brentford, y Alejandro Balde, de Barcelona, entre las posibles alternativas para fortalecer la defensa. En ataque aparecen Folarin Balogun y Dominic Calvert-Lewin como candidatos para aportar soluciones ofensivas a un equipo que necesita una reacción inmediata para abandonar los últimos lugares de la Premier League.