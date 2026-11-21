Oscar Sandoval

Liverpool le dio una bienvenida de pesadilla a Mauricio Pochettino en su regreso a la Premier League tras arrollar 4-0 a Manchester United en Anfield y dejó claro que el cambio de entrenador todavía no es suficiente para transformar a los ‘Red Devils’. La diferencia entre ambos equipos fue abismal y el marcador pudo ser todavía más escandaloso por la superioridad de los locales.

Los planes de Pochettino para el clásico inglés se vinieron abajo apenas a los ocho minutos, cuando Leny Yoro fue expulsado y dejó al United con diez futbolistas. Liverpool no perdonó y aprovechó el tiro libre para abrir el marcador con un disparo raso de Dominik Szoboszlai. Un golpe doble del que los visitantes nunca consiguieron recuperarse.

Manchester United no encontró respuestas para frenar los ataques por las bandas y Liverpool volvió a castigar apenas cinco minutos después. Rio Ngumoha desbordó y envió un centro al área que Florian Wirtz aprovechó para marcar el 2-0 al minuto 13. Los ‘Reds’ tenían el control absoluto del encuentro y el equipo de Pochettino comenzaba a vivir una auténtica pesadilla en Anfield.

Liverpool tuvo oportunidades para sentenciar el partido antes del descanso, pero la goleada tuvo que esperar. En la segunda mitad, Senne Lammens se convirtió en el principal obstáculo para los locales y evitó que el marcador fuera todavía más amplio. Sin embargo, el dominio de los ‘Reds’ era total y cada llegada aumentaba la sensación de que el tercer gol estaba por caer.

Rio Ngumoha apareció al minuto 66 para marcar el 3-0 en un contragolpe y Víctor Muñoz completó la goleada al 82 para sellar una victoria que llevó a Liverpool hasta el cuarto lugar de la clasificación. Manchester United cambió de entrenador, pero sus problemas siguen siendo los mismos.