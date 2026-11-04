El Manchester City, una máquina de hacer goles al RB Leipzig

Héctor Cantú

El Manchester City buscará su tercera victoria de la temporada en la Champions League cuando se enfrente al RB Leipzig.

El equipo dirigido por Maresca, uno de los principales protagonistas de la Premier League, intentará sumar tres puntos para escalar posiciones en la clasificación general de la fase de liga.

El historial favorece a los ‘Cityzens’, que solo han sufrido una derrota ante el conjunto alemán.

Dramatismo puro: El Manchester City a cuartos de final en tanda de penales

Todavía está fresco el recuerdo de aquella goleada 7-0 conseguida en territorio inglés en 2023, dos años después de que RB Leipzig lograra su primera victoria ante Manchester City.

En los seis enfrentamientos entre ambos equipos, el City ha demostrado su superioridad ofensiva, con un promedio de más de tres goles por partido.

Sin embargo, RB Leipzig también presume una estadística particular: ha conseguido marcar en sus enfrentamientos anteriores contra el conjunto inglés.

Erling Haaland hace historia en medio del tropiezo del Manchester City

Para Erling Haaland, este será su undécimo enfrentamiento contra el equipo alemán, al que le ha marcado 12 goles. Su actuación más destacada llegó precisamente en la goleada 7-0 de 2023, cuando anotó cinco tantos.

Una victoria permitiría al Manchester City mejorar su posición en la clasificación, mientras que RB Leipzig buscará su segundo triunfo del torneo para acercarse a los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.