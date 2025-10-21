El Manchester City 'rompe' La Cerámica y sigue invicto

Héctor Cantú

El Manchester City ha logrado una Victoria más en la UEFA Champions League luego de superar por 2-0 al Villarreal.

Los ingleses no han tenido contratiempo alguno para sumar tres puntos más y mantenerse en la quinta posición de la clasificación general en el torneo de clubes más importante del mundo.

Para lograrlo fue vital la participación de Bernardo Silva, quien volvió a ser el revulsivo de los Cityzens y el comandante de las oportunidades ofensivas con las que liquidaron al equipo español.

El primer tanto del encuentro cayó muy pronto en el partido. A los 17 minutos apareció Erling Haaland dentro del área para enviar la pelota al fondo de las redes con un remate certero luego del centro por el costado derecho enviado por Rico Lewis.

Antes de que terminara la primera mitad, Bernardo Silva se sumó a la lista de anotadores con un cabezazo perfecto luego de aparecer sin marca dentro del área.

Con los dos goles a su favor, el resto del partido fue un mero trámite para los pupilos de Pep que terminaron por bajar las revoluciones en los minutos finales del partido.

El Villarreal alcanzó a tejer dos oportunidades que no terminaron en el fondo del arco. Primero un disparo que pasó cerca del ángulo izquierdo por conducto de Pape Gueyé y luego con un remate falado por Nicolas Pépé que hubiera recortado distancias.

El siguiente duelo del Manchester City será ante el Borussia Dortmund el próximo 5 de noviembre, mientras que el Villarreal se enfrentará al Pafos, uno de los equipos debutantes en el torneo en esta edición.