Con Erling Haaland y lo mínimo, el Manchester City rescata tres puntos de oro

Héctor Cantú

El Manchester City de Pep Guardiola ha dado un paso más hacia adelante en la clasificación, luego de vencer, con lo mínimo al Brentford.

Un tempranero gol de Erling Haaland, en una gran jugada individual dentro del área, fue suficiente para darle la victoria al equipo visitante sobre las Abejas.

El gol 300 de Erling Haaland, en el Mundial de Clubes

El Brentford, con el paso de los minutos, fue perdiendo claridad en el ataque y fue reiterativo en su estrategia de intentar centros por los costados y buscar un error del rival, misma que no rindió buenos dividendos.

Para el City la historia fue un contrastante. El equipo celeste fue construyendo sus ataques de a poco y los acercamientos al arco rival fueron importantes, sin embargo, las acciones acertadas del arquero Kelleher impidieron un marcador mucho más abultado.

Importante triunfo como visitante ✅ pic.twitter.com/wc2xNE1VRF — Manchester City (@ManCityES) October 5, 2025

Este partido cerró las actividades en la Premier League antes del arranque de una nueva fecha FIFA, en la que el Manchester City

romperá filas con la satisfacción de haber sumado tres puntos más por demás valiosos.

Con este resultado, el City se queda rezagado en la quinta posición en la clasificación general, pero a una distancia de tres puntos del Arsenal que sigue siendo el líder en el futbol inglés.