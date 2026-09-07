El Inter enfrentará al Real Madrid con una baja importante

Héctor Cantú

El Inter iniciará su camino en la Champions League con una sensible baja por lesión ante uno de los rivales más exigentes de la fase de liga.

El cuadro italiano se medirá al Real Madrid sin Federico Dimarco, quien se desempeña como carrilero izquierdo, en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada de la edición 2026/27.

Dimarco quedó fuera de la convocatoria de último momento, a pesar de completar la sesión de entrenamiento previa junto al resto del equipo.

El futbolista habría sufrido una lesión en la rodilla derecha durante el partido del fin de semana ante el Napoli, en el que el Inter consiguió una victoria por 3-2 con doblete de Lautaro Martínez.

El Inter manda en el XI ideal de la Serie A

El cuerpo médico de los ‘Nerazzurri’ decidió no arriesgar al jugador para evitar complicaciones de cara al próximo compromiso de la Serie A ante el Udinese.

Dimarco no se perdía un partido por lesión con el Inter desde el 16 de marzo de 2023, cuando sufrió un problema en el muslo que le impidió disputar los octavos de final de aquella Champions League ante el Feyenoord y otros dos encuentros de la Serie A.