Oscar Sandoval
Napoli se pone a prueba ante Inter en la Serie A
Los ‘Azzurri’ vienen de caer ante Como y buscan evitar su segunda derrota en fila
Napoli comenzó la temporada con una victoria, pero el primer tropiezo llegó ante Como y ahora se pondrá a prueba contra Inter. Los ‘Nerazzurri’ marchan con paso perfecto después de dos jornadas, con cinco goles a favor y apenas uno en contra.
Inter será un duro examen para el proyecto de Massimiliano Allegri. Los ‘Azzurri’ tuvieron problemas para vencer a Genoa, salieron bien librados y encontraron el camino al triunfo en la recta final con goles de Kevin De Bruyne al 82 y Antonio Vergara al 87, pero no convencieron.
La presentación como local en el Diego Armando Maradona no fue lo que esperaba la afición. Como necesitó 33 minutos para tomar ventaja ante un Napoli confundido, al que presionó y controló sin permitirle encontrar soluciones.
Inter llegará a la cita del domingo con la confianza de dos victorias consecutivas y un récord a su alcance. En caso de anotar, se convertiría en el primer equipo del futbol italiano en marcarle a Napoli en 17 partidos consecutivos.
Los ‘Azzurri’, por su parte, buscarán evitar una segunda derrota en fila y corregir el rumbo en este inicio de la Serie A.
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