Napoli pierde a Scott McTominay para el duelo contra Inter de Serie A

Redacción FOX Deportes

Scott McTominay será sometido en los próximos días a una ablación para corregir una arritmia benigna, informó este martes Napoli mediante un comunicado publicado en su página web.

McTominay medical update ?https://t.co/8tWBsDvoAM — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 1, 2026

El futbolista escocés, que es una de las piezas importantes del conjunto napolitano, presentó una alteración del ritmo cardíaco calificada como leve y benigna. Los especialistas determinaron que la ablación era el procedimiento indicado para corregirla.

McTominay permanecerá de baja durante los próximos días y, según la previsión del conjunto partenopei, podría estar disponible después del próximo parón internacional, que está programado del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El internacional escocés llegó a Napoli en el verano de 2024 procedente de Manchester United y fue elegido MVP de la Serie A en la temporada 2024/25, en la que también conquistó el ‘Scudetto’.