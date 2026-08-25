Inter mantiene el paso perfecto en el inicio de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter derrotó 1-0 a Cagliari y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Serie A. Los ‘Nerazzurri’ dominaron y fueron ampliamente superiores, pero no pudieron ampliar la ventaja conseguida a los nueve minutos con un disparo de Hakan Çalhanoğlu.

Three points in the bag, job done in our first away match ✈️?? pic.twitter.com/IiUvRCUtxS — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 30, 2026

El campeón defiende el ‘Scudetto’ ante clubes como Milan, Juventus y Lazio, que también iniciaron la temporada con paso perfecto después de dos jornadas. Los interistas comienzan a tomar ritmo en una batalla por el liderato que apenas empieza.

Los visitantes impusieron condiciones desde muy temprano. Avisaron a los cuatro minutos con un remate de Lautaro Martínez que pasó a un lado de la portería y, en su segunda oportunidad, abrieron el marcador.

The Calhanoglu special ?‍??

From outside the box ?

In the first 10 minutes ⏰ pic.twitter.com/I8SKR7c1my — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 30, 2026

Çalhanoğlu disparó desde fuera del área y colocó el balón cerca de la base del poste, dejando parado a Elia Caprile. A partir de ahí comenzó la búsqueda del segundo gol que le diera tranquilidad al equipo de Cristian Chivu.

La definición fue la asignatura pendiente de los visitantes. Inter generó ocasiones suficientes para ampliar la diferencia, pero la falta de puntería le impidió pasar del 1-0. Aun así, sumó tres puntos más y comienza a ponerse serio en la pelea por la parte alta.