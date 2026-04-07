El dato que 'rompe' al Atlético tras 20 años sin poder golear al Barcelona

Héctor Cantú

La Champions League ha querido enfrentar, por sexta ocasión en la temporada al Atlético de Madrid y al Barcelona, una de las rivalidades más encarnadas de los últimos años en el futbol español.

Aún sigue abierta la herida que sufrió el equipo culé en la ida de las semifinales de la Copa del Rey donde fueron vapuleados por 4-0, un resultado del que ya no pudieron reponerse.

Sin embargo, esta será otra historia entre colchoneros y culés, donde ahora la ida se disputará en el Camp Nou.

Hay un dato demoledor que condena al Atlético de Madrid en este césped, pues hace más de dos décadas que no logra superar por dos o más goles al equipo de casa.

En las dos décadas, el Atlético se ha llevado apenas tres victorias en 30 partidos disputados: dos en La Liga y una en las semifinales de la Supercopa de España.

Las mayores goleadas del Barcelona al Atlético de Madrid en casa

La última vez que el Atlético se llevó una victoria cómoda fue en 2006, cuando se impuso por 3-1 con tantos de Fernando Torres (doblete) y Maxi Rodríguez en aquel equipo dirigido por Pepe Murcia.

A esa mala cifra deberá sumarse que el ‘Cholo’, solo ha podido ganar en dos ocasiones como visitante en el Camp Nou.

Barcelona es uno de los equipos que más goles anota y los 19 goles anotados en sus últimos 4 partidos de Champions League ponen contra la pared a un equipo que estará obligado a contener al equipo de casa si tiene aspiraciones de poder avanzar a las semifinales.

Esta será la quinta ocasión que ambos equipos españoles se vean las caras en el marco de la Champions League donde el balance favorece a los rojiblancos con dos victorias, una derrota y un solo empate.