El video con el que se motiva el Atlético de Madrid para el gran golpe en el Camp Nou

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid tiene el sueño intacto de poder trascender en la UEFA Champions League a costa del Barcelona, uno de los equipos con etiqueta de favorito para llegar a la gran final.

El duelo de ida, a disputarse en territorio culé, será una de las mayores pruebas para el equipo de Diego Simeone el quinto de seis partidos en lo que va de la temporada.

Los últimos resultados no acompañan al Atlético, salvo el 4-0 que terminó por ser determinante para que pudiera clasificarse a la final de la Copa del Rey.

Por ello, el equipo ha publicado un video en el que se intenta esparcir el deseo intacto e inagotable de poder sacar un marcador favorable en la ida que le permita manejar, de mejor manera, los 90 minutos finales en el Metropolitano.

Con una duración de 38 segundos, el video refuerza la idea de “no dejar de creer en el equipo” una institución que no tiene límites y que mucho menos, convive con el miedo.

Todas las frases motivacionales, acompañadas por pequeños videos de sus grandes referentes que intentarán lograr un partido perfecto.

Aunque el historial entre ambos equipos favorece al Barcelona, en Champions League la historia cambia, pues el Atleti acumula 2 victorias (ambas en casa) por un empate y una derrota. En Barcelona, siempre marcó, un dato no menor ante uno de los equipos que más goles han recibido en esta UEFA Champions League.