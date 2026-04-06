Joao Cancelo quiere seguir en Barcelona la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Joao Cancelo aseguró que existen opciones de seguir en Barcelona a partir del próximo curso, a pesar de que todavía tiene contrato con Al-Hilal, equipo que lo cedió al club azulgrana el pasado mercado de invierno.

🔊 Cancelo: "No sé si estoy ya al 100% o no, pero yo lo que intento siempre es ayudar al equipo a conseguir sus objetivos" pic.twitter.com/JpCzeKPjFE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 7, 2026

En la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Atlético, Cancelo señaló que en el fútbol "todo puede pasar" y que él quiere "continuar trabajando".

"Sé lo que quiero para la próxima temporada, pero no lo voy a decir. Mi idea es intentar seguir ayudando al Barça esta temporada y mantenerlo donde se merece. Eso es lo más importante. Mi futuro no interesa", declaró el portugués.

El lateral admitió que siempre hay opciones de futuro. "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Vamos a ver qué pasa al final de la temporada. Al principio, cuando llegué, tenía dudas, el fútbol es así. A seguir trabajando como estoy haciéndolo y al final ya veremos" insistió.