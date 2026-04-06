Redacción FOX Deportes
Joao Cancelo quiere seguir en Barcelona la próxima temporada
Cancelo aceptó que podría continuar en Barcelona, pero tiene contrato con Al-Hilal
Joao Cancelo aseguró que existen opciones de seguir en Barcelona a partir del próximo curso, a pesar de que todavía tiene contrato con Al-Hilal, equipo que lo cedió al club azulgrana el pasado mercado de invierno.
En la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Atlético, Cancelo señaló que en el fútbol "todo puede pasar" y que él quiere "continuar trabajando".
"Sé lo que quiero para la próxima temporada, pero no lo voy a decir. Mi idea es intentar seguir ayudando al Barça esta temporada y mantenerlo donde se merece. Eso es lo más importante. Mi futuro no interesa", declaró el portugués.
El lateral admitió que siempre hay opciones de futuro. "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Vamos a ver qué pasa al final de la temporada. Al principio, cuando llegué, tenía dudas, el fútbol es así. A seguir trabajando como estoy haciéndolo y al final ya veremos" insistió.
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