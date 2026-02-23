El dato demoledor que asfixia a Diego Simeone

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid intentará sobreponerse del duelo de ida, donde perdió una ventaja de dos goles ante el Club Brugge, para avanzar a la ronda siguiente de la UEFA Champions League.

Los pupilos de Simeone saben que la historia puede ser muy diferente a los primeros 90 minutos, sobre todo, porque el duelo decisivo se jugará en casa y frente a su gente.

Y es que en casa, suele ser una auténtica maquinaria, pues en la Champions League, solo 10 equipos han sido capaces de vencerle, en al menos, una ocasión.

Por curioso que parezca, el único club que se ha llevado dos victorias del palacio rojiblanco, es el Chelsea, equipo al que nunca ha podido derrotar en los cuatro enfrentamientos directos en el torneo d eclubes más importante del mundo.

La lista de clubes que salieron victoriosos la completan el Milan, Dortmund, Liverpool, Benfica, Real Madrid, Ajax, Porto, Lille y el Bodo, equipo que dio la sorpresa en esta misma edición de UEFA Champions League.

613, el número mágico de Diego Simeone

Para Simeone los números no son los mejores, pues de los últimos seis eliminatorias a ida y vuelta, el Atlético de Madrid ha perdido cuatro bajo su mando.

Los colchoneros necesitan una victoria por cualquier marcador para avanzar de fase y buscar mantenerse en la pelea por el título.