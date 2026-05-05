El Bayern Munich es un auténtico depredador ante clubes franceses

Héctor Cantú

El Bayern Munich está en la antesala de una final más de la UEFA Champions League y para lograr superar el escollo, está obligado a vencer por diferencia de dos o más goles al PSG.

La tarea suena por demás complicada, pues, además de que su rival en turn es el actual campeón de la Champions League, el PSG se llevó la victoria en el juego de ida, resultado que lo coloca con pie y medio en la final.

Sin embargo, la historia juega a favor del equipo bávaro, que acumula 25 victorias en competición europea ante clubes franceses.

Aunque el PSG es el club al que más veces ha enfrentado, en su lista de víctimas también aparecen equipos como el Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Lens, Nantes y St. Etiénne.

Hasta el momento, la victoria más holgada para el equipo alemán en la Champions League es la que consiguió en casa ante Lille en la temporada 2012-20213 en la fase de grupos.

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En aquel encuentro, el Bayern se impuso por 6-1 en el que ya es el segundo partido del Bayern ante equipos franceses, donde se han marcado más goles. El primer sitio ahora lo ocupa el duelo de ida de estas semifinales donde se marcaron 9 tantos.

De los últimos 10 partidos disputados en casa, el Munich solo ha perdido en tres ocasiones, por lo que la historia da una mano más rumbo a poder escribir la hombrada en casa ante el PSG.