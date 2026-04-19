Oscar Sandoval
Bayern Munich busca un histórico triplete
El conjunto ‘Bávaro’ ya conoce el camino al éxito
Bayern Munich es oficialmente campeón de la Bundesliga y tiene otros dos títulos en la mira, ganar la Pokal y levantar la Champions League lo convertiría en el primer equipo en alcanzar el triplete en tres ocasiones para escribir una nueva página dorada en su historia.
Las temporadas 2012/13 y 2019/20 son un recuerdo imborrable para el conjunto ‘Bávaro’ que terminó los dos cursos consiguiendo tres títulos y entrando a un selecto grupo, sin embargo, puede colocarse en un lugar único dentro del futbol europeo si repite la hazaña.
Barcelona y Bayern Munich han conquistado el triplete en dos ocasiones y son los máximos ganadores, pero esto podría cambiar porque el club alemán tiene al alcance una nueva tercia de trofeos para aumentar su grandeza con base a títulos.
Cuatro partidos separan al ‘Gigante de Baviera’ del histórico triplete, la final de la Pokal ante Stuttgart, las semifinales de Champions League ante Paris Saint-Germain y una posible final continental son los obstáculos que tiene por delante el equipo alemán.
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