Bayern Munich busca un histórico triplete

Oscar Sandoval

Bayern Munich es oficialmente campeón de la Bundesliga y tiene otros dos títulos en la mira, ganar la Pokal y levantar la Champions League lo convertiría en el primer equipo en alcanzar el triplete en tres ocasiones para escribir una nueva página dorada en su historia. Bayern Munich remontó una desventaja de tres goles en 45 minutos

Las temporadas 2012/13 y 2019/20 son un recuerdo imborrable para el conjunto ‘Bávaro’ que terminó los dos cursos consiguiendo tres títulos y entrando a un selecto grupo, sin embargo, puede colocarse en un lugar único dentro del futbol europeo si repite la hazaña.

Barcelona y Bayern Munich han conquistado el triplete en dos ocasiones y son los máximos ganadores, pero esto podría cambiar porque el club alemán tiene al alcance una nueva tercia de trofeos para aumentar su grandeza con base a títulos.

Cuatro partidos separan al ‘Gigante de Baviera’ del histórico triplete, la final de la Pokal ante Stuttgart, las semifinales de Champions League ante Paris Saint-Germain y una posible final continental son los obstáculos que tiene por delante el equipo alemán.