Publicación: domingo 26 de abril de 2026

Oscar Sandoval

Bayern Munich busca un histórico triplete

El conjunto ‘Bávaro’ ya conoce el camino al éxito

Bayern Munich es oficialmente campeón de la Bundesliga y tiene otros dos títulos en la mira, ganar la Pokal y levantar la Champions League lo convertiría en el primer equipo en alcanzar el triplete en tres ocasiones para escribir una nueva página dorada en su historia.

Bayern Munich remontó una desventaja de tres goles en 45 minutos

Mainz 3-4 Bayern Munich
Dominik Kohr anotó el 1-0 a los 15 minutos
Paul Nebel amplió la ventaja al 29
Sheraldo Becker anotó el 3-0 al 45+2
Bayern Munich venció 4-3 a Mainz que se fue al descanso con una ventaja de tres goles, sin embargo, el campeón de la Bundesliga vino de atrás y le dio vuelta al resultado en la segunda mitad
Nico Jackson y Michael Olise recortaron la distancia al 53 y 73
Jamal Musiala marcó el empate a tres goles a los 80 minutos
Bayern Munich remontó una desventaja de tres goles en 45 minutos
Harry Kane anotó el gol del triunfo al 83
Bayern Munich venció 4-3 a Mainz que se fue al descanso con una ventaja de tres goles, sin embargo, el campeón de la Bundesliga vino de atrás y le dio vuelta al resultado en la segunda mitad

Las temporadas 2012/13 y 2019/20 son un recuerdo imborrable para el conjunto ‘Bávaro’ que terminó los dos cursos consiguiendo tres títulos y entrando a un selecto grupo, sin embargo, puede colocarse en un lugar único dentro del futbol europeo si repite la hazaña.

Barcelona y Bayern Munich han conquistado el triplete en dos ocasiones y son los máximos ganadores, pero esto podría cambiar porque el club alemán tiene al alcance una nueva tercia de trofeos para aumentar su grandeza con base a títulos.

Cuatro partidos separan al ‘Gigante de Baviera’ del histórico triplete, la final de la Pokal ante Stuttgart, las semifinales de Champions League ante Paris Saint-Germain y una posible final continental son los obstáculos que tiene por delante el equipo alemán.

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