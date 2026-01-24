¿Crisis en Bayern Munich?, Hamburg le dio vida a la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

El segundo pinchazo consecutivo de Bayern Munich, un empate en su visita a Hamburgo, abrió la pelea por la Bundesliga, con Borussia Dortmund al acecho y con posibilidades de colocarse a seis puntos si gana a Heidenheim este domingo.

🔔 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 🔔



It ends in all square in Hamburg 🤝 pic.twitter.com/16vAfJz2mm — FC Bayern (@FCBayernEN) January 31, 2026

Después de perder la pasada jornada frente al Augsburgo (1-2), el equipo dirigido por Vincent Kompany no debía permitirse el lujo de regalar más puntos porque Dortmund podría pasar de estar a 11 puntos a colocarse a cinco en apenas una semana.

El acto inicial fue eléctrico en ambas áreas. Tanto Bayern como Hamburgo firmaron un duelo sin contención alguna, todos al ataque, a por la victoria, en un ida y vuelta muy emocionante que terminó en tablas después de los 45 minutos.

Hamburgo, se acercó al gol con un cabezazo de Luka Vuskovic que precedió al acierto de Fábio Vieira desde los once metros. Kimmich derribó a Remberg y el portugués, con un lanzamiento muy ajustado al palo, adelantó a los visitantes.

Al Bayern no le afectó el tanto de Fábio Vieira. Se mantuvo firme e insistente arriba y consiguió empatar antes del descanso. Fue Stanisic quien rompió la línea defensiva del Hamburgo con un pase filtrado a Gnabry, que echó la pelota hacía atrás desde la línea de fondo. Kimmich remató mal, apareció Kane, y fusiló sin piedad a Heuer.

Después vino la aparición de Luis Díaz, que no falló en un mano a mano en los primeros compases de la segunda parte. Pero su tanto no hundió al Hamburgo, que respondió casi al instante con otro cabezazo de Vuskovic que esta vez sí, dio en la diana para sellar el 2-2.