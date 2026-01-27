El Barcelona, con una misión casi imposible: ganar sin recibir gol

Héctor Cantú

El Barcelona vuelve a estar en el ojo del huracán dentro de la Champions League, ahora por tener muy comprometido su pase a la ronda siguiente del torneo dentro de los mejores ocho clubes de Europa.

Los comandados por Hansi Flick necesitan ganar al Copenague y esperar resultados de otros duelos para saber si logran colarse en esa selecta lista.

Sin embargo, el técnico alemán ha sido claro: no habrá distracciones por saber cómo van los otros resultados. El plan es claro: El Barcelona debe ganar y no recibir goles, una tarea que parece imposible.

“El objetivo es ganar y dejar la portería a cero, pero también tenemos que respetar a Copenhague porque, además, tiene que ganar para estar en la siguiente ronda. Tenemos que hacer nuestro trabajo, es lo más importante: defender bien y jugar a nuestro mejor nivel”, detalló en conferencia de prensa previo al encuentro de la última jornada en Champions League.

Sin embargo, el Barcelona suele sufrir mucho defensivamente. Es un equipo con una alta capacidad goleadora que se ve opacado por la facilidad con la que también reciben goles.

En la presente campaña, solo ha logrado irse sin recibir gol en 7 partidos de La Liga, dos en Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España.

En la Champions League ha recibido gol en todos sus encuentros, siendo el Chelsea y Brujas los clubes que le marcaron en más ocasiones (3 cada uno).

Esta será la tercera ocasión que el Barcelona se mida al Copenague en la Champions League con un saldo de una victoria y un empate.

Para que el Barcelona se clasifique entre los 8 mejores, necesita que alguno de los clubes que están por encima de él (PSG, Newcastle o Chelsea), no ganen sus respectivos partidos.