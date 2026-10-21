Descomunal 'tifo' del Betis en Champions League

Héctor Cantú

El Betis está viviendo un auténtico sueño en la Champions League y ha reforzado su etiqueta de equipo sorpresa con tres victorias consecutivas.

El cuadro bético sabía de la importancia de jugar como local en la fase de liga del torneo de clubes y por ello montó un ambiente memorable para el duelo donde venció por la mínima diferencia al Feyenoord.

EFE

Un ‘tifo’ monumental ha sido el preámbulo de una noche histórica que atestiguaron, según los reportes oficiales del club, más de 67 mil 520 personas.

Con la leyenda “exponte al verde y blanco” y ubicado en la zona de gol sur, una monumental pancarta con tres personajes con máscaras de payasos han dejado una de las imágenes más pletóricas de la tercera jornada de la Champions League.

El arte está inspirado en el videojuego 'Payday' que en su segunda versión utilizó el lema "exponte al peligro, el peligro es tu profesión".

Además, el ‘tifo’ ha sido acompañado de miles de papeles verdes y blancos que han convertido a La Cartuja, en un auténtico pandemonio.

El gol de Isco Alarcón fue la cereza del pastel para una noche que deja al Betis en la parte alta de la clasificación, con nueve puntos en la bolsa y con el recuerdo de que su afición también es de la élite de Europa.