Cinco dudas y una baja rumbo a la final de la Champions League

Héctor Cantú

Arsenal y PSG están listos para librar la gran batalla en la edición 34 de la gran final de la Champions League.

Por un lado, los Gunners buscan defender su etiqueta de invicto y romper con 20 años de sequía de títulos en el torneo de clubes más importante de la historia. Para los parisinos, la historia es diferente, pues intentarán lograr el doblete consecutivo, algo que ningún equipo francés ha logrado.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos llegan con equipo completo. El PSG, sin ninguna baja confirmada a horas del gran partido, tiene una lista importante de serias dudas por lesión que deberá de solventar.

Copyright: Reuters

Lucas Chevalier, el arquero sustituto del equipo, tiene molestias en el cuadríceps, mismas molestias que ha presentado Achraf Hakimi.

Sin embargo, la mayor preocupación está centrada en Ousmane Dembélé, quien, aunque ya se ha entrenado con el resto del equipo, sigue presentando molestias en el gemelo. Será hasta horas antes del partido cuando se defina que Dembélé podrá o no participar.

Copyright: Reuters

Por el lado de los Gunners, la historia no es tan diferente. Ben White ha quedado descartado del partido por una lesión en la rodilla.

Nomi Madueke y Jurriën Timber completan la lista de dudas para el encuentro por dolencias en el bíceps femoral y en el abductor, respectivamente.

Se espera que ambos equipos lleguen con todos sus elementos, a reserva de White, listos para la gran batalla en Estambul.