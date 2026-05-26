El Milan no irá a la Champions League, pero Massimiliano Allegri sí

Enrique Gómez

Que el Milan no vaya a la Champions League no significa que su exentrenador Massimiliano Allegri tenga que correr con la misma suerte. De hecho, hasta parece que tendrá una mejora laboral en Italia.

Allegri está a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Napoli, equipo que finalizó segundo en la Serie A y que por lo tanto sí disputará la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Es curioso, el estratega de 58 años no pudo evitar el derrumbe del Milan (que salió de los cuatro primeros lugares en la última fecha), pero, aun así, tendrá trabajo para la próxima campaña a cargo de otro club protagónico en Italia y que además estará en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

🚨 BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go! 🔵💣



Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly.



Deal done. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/fhwxsEftT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Esto se debe a que Antonio Conte, entrenador que hizo campeón el Napoli en la campaña 2024/25 y que pudo llevar al equipo a la próxima Champions, no continuará en el cargo para el siguiente curso. Y como resulta que Allegri está libre luego de que el Milan lo despidiera, las cartas se acomodaron solas.

Según el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo está hecho y se espera que en los próximos días el Napoli haga oficial el fichaje de Allegri, quien en poco tiempo ya habría dirigido a tres de los grandes clubes en de Italia: dos veces al Milan, en un periodo largo a la Juventus y ahora al conjunto sureño.

El sorteo de la fase de liga de la Champions League es el 27 de agosto, cuatro días después de que inicie la Serie A.