Milan busca técnico tras una temporada sin brillo en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Milan anunció la destitución de Massimiliano Allegri tras el colapso sufrido al final de la temporada, que la directiva calificó de "fracaso rotundo", después de que el equipo acabara en quinta posición de la Serie A y se quedó fuera de la Champions League. Milan se quedó sin Champions League

El veterano entrenador fue destituido junto con los altos directivos Giorgio Furlani, Igli Tare y Geoffrey Moncada, como parte de una profunda reorganización destinada a reestructurar las operaciones futbolísticas del club de cara a la próxima temporada.

Allegri concluyó una pésima segunda vuelta de la Serie A con una derrota 2-1 en casa ante Cagliari, con el equipo ganando solo uno de sus últimos cuatro partidos.

"La recta final fue totalmente inconsistente con el rendimiento mostrado hasta ese momento, y la decepcionante derrota de anoche en el último partido convirtió la temporada en un fracaso inequívoco", señaló un comunicado del club.