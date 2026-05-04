Bukayo Saka vs. Julián Álvarez ¿quién será más determinante?

Héctor Cantú

El partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid enfrentará a dos referentes del futbol mundial durante 90 minutos o más, si es que la paridad en el mrcador global se mantiene.

Por parte de los Gunners, Bukayo Saka levanta la mano para ser el referente y comandante del equipo inglés que aspira a llegar a la final. Por el otro, el argentino Julián Álvarez, quien desea cargar en los hombres al equipo rojiblanco para dar la sorpresa.

Los números colocan al jugador del Arsenal como un futbolista con mejores registros que el argentino campeón del mundo.

Saka, si bien suele marcar menos goles que Julián (1 gol cada cuatro partidos aproximadamente por 1 por cada 3 duelos de Álvarez), promedia más jugadas de peligro que su rival con un 36 por ciento más por cada encuentro.

En asistencias y disparos, también Saka obtiene mejores réditos con un total de 2.64 por partido, ante los 2.46 quie promedia Álvarez.

Donde los números revelan una mayor ventaja para el jugador del equipo inglés es en los dribles en el último tercio del campo, triplicando el promedio de 2.9 del internacional sudamericano.

Bukayo Saka, el gran diferenciador del Arsenal

A la defensiva, también la labor de Saka tiene mayor proyección y efectividad, superando en recuperación de pelotas, intercepciones y dribles a su rival en turno.

Saka necesita salir inspirado para poder hacerle frente a un Julián Álvarez que esperará hasta el último minuto para conocer si puede, o no, jugar el partido de vuelta de las semifinales.