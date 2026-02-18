Bodø/Glimt lo volvió a hacer, ahora se impuso al Inter

Karla Villegas Gama

Después de haber derrotado a Manchester City y Atlético de Madrid, el Bodø/Glimt le ganó al Inter en el duelo de ida de los playoffs de la Champions League.

Los noruegos intentaron imponer su estilo de juego en los primeros minutos, pero los italianos contrarrestaron bien la presión e incluso generaron algunas opciones de peligro.

Al minuto 20 llegó el tan ansiado gol de los locales tras una jugada de lujo que incluyó un taconazo de Kasper Høgh para habilitar a Sondre Brunstad Fet, quien quedó solo frente a Yann Sommer y mandó el esférico al fondo de las redes.

Bodø/Glimt’s Sondre Brunstad Fet applies the finishing touch to a delightful flick from Kasper Høgh 💫 pic.twitter.com/3tFraDnKl0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

El Inter espabiló y al 26’ Matteo Darmian tuvo la más clara hasta ese momento, pero el balón se estrelló en el poste. La sensación de peligro era constante y Pio Esposito finalmente lo igualó al 30’ con un derechazo.

A partir de ese momento parecía que la remontada ‘Neroazzurra’ era cuestión de tiempo, pero los lances de Nikita Haikin y la falta de contundencia mantuvieron el 1-1 hasta el descanso.

En el complemento los visitantes salieron decididos a tomar la ventaja, pero Bodø/Glimt supo sufrir y aprovechar los contragolpes que encontró en el camino.

Pio Esposito with an instinctive finish for Inter 💥 pic.twitter.com/uVvn7z6SB8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Al 61’, Høgh emprendió la carrera y mandó un paso a Jens Petter Hauge que no dudó en rematar con potencia para vencer a Sommer.

Los noruegos aprovecharon el desconcierto de rival y tres minutos más tarde apareció Høgh, pero esta vez como anotador, tras una asistencia de Ole Didrik Blomberg.

Al 76’ llegaron los cambios del Inter, pero no cambiaron nada la dinámica del juego, de hecho fueron los locales quienes estuvieron más cerca del cuarto gol, que los italianos de acortar distancias.

El duelo de vuelta se realizará el próximo 24 de febrero en San Siro.