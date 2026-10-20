Arsenal le tiene tomada la medida a los clubes alemanes

Héctor Cantú

El Bayern Munich intentará sacar ventaja de su condición de local para regresar a la senda del triunfo ante un Arsenal que se llevó la victoria en el último partido entre ambos clubes.

Aquel duelo disputado dos temporadas atrás significó el fin de una seguidilla de cinco encuentros del Bayern Múnich sin derrota, por lo que ahora intentarán sacarse esa espina.

The work continues in Munich ? https://t.co/c4V7fhfVan — Arsenal (@Arsenal) October 20, 2026

Este será otro de los grandes duelos de la fase de la liga, en la que se enfrentarán dos potencias de Europa en su confrontación histórica número 16.

Hasta el momento, el balance sigue siendo favorable para el equipo teutón que acumula 8 victorias, tres empates y solo cuatro descalabros.

Para los Gunners, el crecimiento bajo la tutela de Mikel Arteta es evidente y los rivales alemanes pueden dar fe de ello, pues desde su llegada al club inglés en 2019, el Arsenal solo ha perdido dos partidos ante clubes alemanes, uno de ellos el Bayern Münich.

A este encuentro, los bávaros llega en calidad de invicto en sus cinco últimos cotejos, mientras que el Arsenal llega con la derrota en su historial reciente en su penúltimo partido.

Los tres puntos en juego serán oro puro para el ganador que busca mejorar su posición en la clasificación general. El Arsenal intenta dejar el octavo escalón en el que está situado en este momento, mientras que el Bayern Munich quiere regresar a la zona de clasificación donde, hasta ahora, está fuera.