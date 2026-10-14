Goleada impecable del Arsenal, que sigue sin recibir gol en la Champions

Enrique Gómez

Con una victoria impecable en casa, el Arsenal mantiene el paso perfecto en la Champions League.

Triunfo 3-0 de los ‘Gunners’ sobre el LOSC Lille, que aguantó más de una hora el 0-0.

El sublíder de la Premier League también se asegura una semana más en la parte alta del gran torneo internacional, pues hasta ahora es el único equipo con seis puntos registrados y cero goles recibidos. Porque sí, incluso el temible Barcelona tiene dos anotaciones encajadas.

El equipo de Mikel Arteta demoró mucho más de lo presupuestado, pero como suele suceder en este tipo de escenarios, cuando el gol de Jurrien Timber reventó el muro de cristal, las demás anotaciones no tardaron y al final, el duelo terminó con una victoria por goleada que dejará en el olvido la resistencia que opuso el equipo francés y que hizo desesperar al local.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el norte de Londres:

· 1-0 (64’): Timber hizo una recepción dirigida con el tobillo y definió con el área repleta

· 2-0 (66’): Diagonal para Eberechi Eze, quien apenas entrando al área definió con clase

· 3-0 (71’): Tras una serie de toques cortos, Bukayo Saka recibió un pase retrasado y no falló

Solo siete minutos de iluminación necesitó el actual campeón de Inglaterra para construir la goleada.

En total, van cuatro goles a favor y cero en contra para el Arsenal en dos partidos de la Champions League.

La fase de liga apenas comienza y al equipo ‘gunner’ aún le quedan seis partidos por delante, sin embargo, desde ya levanta la mano como uno de los competidores más fuertes del certamen y su segundo lugar en la Premier con 15 puntos (tres menos que el Manchester City) lo terminan de avalar.