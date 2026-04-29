Antoine Griezmann, el mejor jugador de la semifinal

Héctor Cantú

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, fue elegido este miércoles como el mejor jugador del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en el estadio Metropolitano, con empate en el marcador.



“Actuó de forma impresionante en el que fue su último partido en casa con el equipo en esta competición, mostrando gran movimiento y juego de conexión con Julián Álvarez, y fue una amenaza constante en ataque, además de desempeñarse bien en defensa”, valoró el grupo de observadores técnicos de la UEFA, que concede este galardón.

El reconocimiento tuvo un sabor un tanto amargo para el delantero colchonero, pues aunque rozó el gol en tres ocasiones, no pudo marcar y ayudar así a que los colchoneros salieran con una victoria del Mteropolitano.

"Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final", expuso en declaraciones a ‘Movistar+’ al término del encuentro.

Antoine Griezmann vive sus últimos momentos como jugador del Atlético de Madrid, pues una vez finalizada la temporada, iniciará na nueva aventura e el futbol de los Estados Unidos en la MLS.