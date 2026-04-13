Anfield, el factor que puede romper al Paris Saint-Germain

Karla Villegas Gama

El Liverpool recibe al Paris Saint-Germain en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con una misión clara: remontar el 2-0 de la ida.

En el papel, el reto es mayúsculo. El PSG llega como la ofensiva más poderosa del torneo, con 36 goles, y con una ventaja que lo pone en control de la eliminatoria. Pero Anfield no es cualquier escenario.

Liverpool ya ha demostrado que este tipo de noches son posibles. El recuerdo más fresco, y uno de los más icónicos en la historia reciente del torneo, es la semifinal de la temporada 2018/19 ante el Barcelona: derrota 3-0 en la ida y un 4-0 en casa para firmar una remontada histórica.

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Aunque esta versión del equipo inglés no ha mostrado la misma solidez que en años anteriores, su fortaleza como local sigue siendo factor. Esta temporada han ganado cuatro de sus cinco partidos en casa en la Champions, y en las últimas dos décadas apenas han perdido el 18% de sus encuentros del torneo en Anfield.

Del otro lado, el PSG ya sabe lo que es sobrevivir en ese estadio. La temporada pasada eliminó al Liverpool en octavos de final tras empatar 1-1 en el global y avanzar en penales. Sin embargo, esa sigue siendo la única vez que los parisinos han salido airosos de Anfield.

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Más allá de ese antecedente, el historial reciente del PSG en eliminatorias europeas deja dudas cuando juega fuera de casa con ventaja:

En la temporada 2013/14, ganó 3-1 al Chelsea en la ida de cuartos, pero cayó 2-0 en Londres y quedó eliminado por goles de visitante.

En 2016/17 firmó un 4-0 ante el Barcelona y terminó protagonizando la histórica remontada del 6-1 en el Camp Nou.

En 2021/22 venció 1-0 al Real Madrid en la ida, pero colapsó en el Bernabéu con un 3-1 que lo dejó fuera.

Aun así, el presente del equipo francés es sólido: llega con cinco victorias consecutivas en todas las competencias y no pierde como visitante desde febrero.

El escenario está servido: la historia de Anfield contra la ventaja y el momento del PSG.