Álvaro Arbeloa, fascinado con Federico Valverde y Thibaut Courtois

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ensalzó la figura del uruguayo Fede Valverde, autor de los tres tantos en el triunfo ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, así como a Thibaut Courtois.

"Feliz por Valverde, por lo pesado que soy con él, he pensado muchas veces si me va a acabar odiando por las chapas que le pego transmitiéndole lo importante que es para el vestuario. Es el Juanito del Siglo XXI, representa lo que es el Real Madrid a la perfección. Es uno de los líderes en el que se siente reflejada la afición. Me llena de orgullo su noche, se la merece por tanto sacrificio, por ser siempre el primero a la hora de empujar y predicar con el ejemplo", elogió en rueda de prensa.

Arbeloa se mostró muy satisfecho por ver plasmado en el partido todo el plan que preparó en los entrenamientos para atacar los espacios que contaba que dejaría el Manchester City, y sorprender a Pep Guardiola.

"Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas. Desde el primer día dije que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores pero necesitamos ser un gran equipo. Deben tener mentalidad colectiva, saber lo que hacer sin balón y con él, son futbolistas con calidad diferencial pero son mejores si tienen una misma idea y la cumplen", ensalzó.

"Ni me acerco a querer compararme con Pep Guardiola y la historia que ha hecho en el mundo del fútbol, lo que ha ganado. Es uno de nuestros grandes rivales y cada vez que le superamos engrandece al Real Madrid por la magnitud del rival. Me llena de felicidad el compromiso, el esfuerzo y en que hayan creído en el plan que teníamos", añadió.

Sin Kylian Mbappé, baja por cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, Arbeloa defendió a Vinícius como lanzador del penalti que pudo significar el 4-0. "El lanzador es Vini y estoy contento de cómo ha reaccionado el Bernabéu tras el fallo".

El técnico madridista agotó los elogios hacia Thibaut Courtois, que un partido más realizó una parada decisiva para dejar la portería a cero.

"No sé si he visto alguna vez algo parecido a Courtois en una portería. Lo que le vemos hacer en el Real Madrid me cuesta recordarlo a nadie. Es una bola extra en cada partido, tenemos una suerte tremenda de tenerle en portería y la seguridad que nos da. Al rival le hace ver que tiene que hacer muchas cosas bien para hacernos un gol", valoró.

El Real Madrid derrotó al Manchester City con siete bajas y su técnico lo puso en valor resaltando los nombres del equipo rival.