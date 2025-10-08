'Tashiro' Fierro recibirá ayuda psicológica tras patear a rival

Héctor Cantú

Ángel ‘Tashiro’ Fierro ha sido suspendido de manera indefinida por la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, luego de haber propinado una patada a su rival Abraham Cordero.

Fierro perdió la cabeza y agredió a ‘Bombi’ en una reacción inesperada y totalmente condenada por autoridades y aficionados al arte de la fistiana.

A pesar de la decisión, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo ofreció ayuda psicológica al peleador mexicano para poder recuperar su andar profesional.

“Vamos a acompañarlo, porque es muy fácil irse encima de él. Obviamente algo le está pasando, después de haber dado una pelea, luego no haber dado el peso (ante Isaac Cruz) y ahora esto de la patada. Entonces, lo vamos a acompañar y ojalá pueda tener una exitosa recuperación”, aseguró el mandamás del CMB.

La suspensión en la ciudad de Tijuana tiene un mínimo de duración de seis meses, tiempo que podría ampliarse hasta el año de inactividad en la ciudad fronteriza.

Este viernes, el equipo de ‘Tashiro’ se volverá a reunir con la comisión tijuanense para evaluar el caso y los alcances del mismo.