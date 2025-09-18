'Canelo' Álvarez siempre ha sido un fracaso: Oscar de la Hoya

Redacción FOX Deportes

Óscar de la Hoya no se guardó nada al analizar la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford. El exboxeador y promotor afirmó con dureza: “Canelo siempre fue un gran fracaso”, marcando con esa frase una de sus críticas más fuertes hacia su ex protegido.

De la Hoya también aclaró que la edad no puede usarse como un atenuante de la derrota. Según sus palabras, “la edad no fue una excusa, Crawford es mayor que Canelo”, remarcando que la diferencia estuvo en la calidad del desempeño y no en los años de cada peleador.

El promotor cuestionó con severidad la manera en que Canelo intentó conectar sus golpes. Para él, el mexicano lució sin precisión ni contundencia: “parecía que tiraba golpes al aire”, evidenciando la falta de efectividad que mostró en el cuadrilátero.

Además, agregó: “Los únicos boxeadores buenos con los que peleó fueron Bivol, Mayweather y Crawford, y todos jugaron con él”, subrayando su crítica sobre el historial del mexicano frente a rivales de élite.

Finalmente, De la Hoya contrastó la actuación de Álvarez con lo hecho por su rival. Reconoció el mérito del estadounidense al subrayar que “Crawford subió tres divisiones y dio una gran pelea”, cerrando así un análisis en el que elogió al vencedor y reprobó con fuerza al derrotado.