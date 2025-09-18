Publicación: viernes 19 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

'Canelo' Álvarez siempre ha sido un fracaso: Oscar de la Hoya

El ex campeón mundial y ahora promotor, despotricó contra el tapatío una vez más

Óscar de la Hoya no se guardó nada al analizar la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford. El exboxeador y promotor afirmó con dureza: “Canelo siempre fue un gran fracaso”, marcando con esa frase una de sus críticas más fuertes hacia  su ex protegido.

De la Hoya también aclaró que la edad no puede usarse como un atenuante de la derrota. Según sus palabras, “la edad no fue una excusa, Crawford es mayor que Canelo”, remarcando que la diferencia estuvo en la calidad del desempeño y no en los años de cada peleador.

Terence Crawford le dio una lección de boxeo a 'Canelo' Álvarez

Terence Crawford le dio una lección de boxeo a 'Canelo' Álvarez

El estadounidense es el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano

El promotor cuestionó con severidad la manera en que Canelo intentó conectar sus golpes. Para él, el mexicano lució sin precisión ni contundencia: “parecía que tiraba golpes al aire”, evidenciando la falta de efectividad que mostró en el cuadrilátero.

Además, agregó: “Los únicos boxeadores buenos con los que peleó fueron Bivol, Mayweather y Crawford, y todos jugaron con él”, subrayando su crítica sobre el historial del mexicano frente a rivales de élite.

'Canelo' Álvarez cae hasta el lugar 10 de los mejores boxeadores

1. Terence Crawford (Estados Unidos). Campeón indiscutido en la división de los supermedianos.
2. Oleksandr Uysk (Ucrania). Campeón indiscutido de los pesos pesados.
3. Naoya Inoue (Japón) Campeón indiscutido peso supergallo
4.Dmitry Bivol (Rusia). Campeón unificado peso semipesado
5. Artur Beterbiev (Rusia) excampeón unificado peso semipesado
6. Jesse 'Bam' Rodríguez (Estados Unidos /México). Campeón unificado en la categoría mosca
7. Junto Nakatani (Japón). Campeón Mundial Gallo de la IFB y WBC
8. Shakur Stevenson (Estados Unidos) Campeón Mundial peso ligero
9. David Benavídez (Estados Unidos/ México). Campeón mundial semipesado
10. Saúl 'Canelo' Álvarez (México) excampeón indiscutido pesos supermedianos

Finalmente, De la Hoya contrastó la actuación de Álvarez con lo hecho por su rival. Reconoció el mérito del estadounidense al subrayar que “Crawford subió tres divisiones y dio una gran pelea”, cerrando así un análisis en el que elogió al vencedor y reprobó con fuerza al derrotado.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS