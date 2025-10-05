Héctor Cantú
Isaac 'Pitbull' Cruz, listo para ser la nueva cara del boxeo mexicano
Se perfila una batalla histórica ante Lamont Roach Jr.
Isaac ‘Pitbull’ Cruz tendrá frente a sí la posibilidad de convertirse en el nuevo referente del boxeo mexicano el próximo 6 de diciembre, fecha en la que enfrente a Lamont Roach Jr. en la que será una de las peleas más difíciles de su carrera.
El oriundo de la Ciudad de México dejó en claro que a pesar de que esta será su tercera pelea en el año, la preparación para el combate será máxima para poder quedarse con el cinturón y comenzar a escribir, así, una historia de auténtico legado en el boxeo mundial.
“El próximo 6 de diciembre haremos una gran pelea y aquí se comienza a escribir la historia de Isaac Cruz y su legado. Para esto me he preparado, para tener toda esta actividad y obviamente estaré más que listo para llevarme la victoria el próximo 6 de diciembre”, declaró en conferencia de prensa.
Las condiciones de su rival hacen pensar que puede ser una batalla de toma y daca e incluso, convertirse en la pelea del año, algo que no asusta al mexicano y que, al contrario, le lleva a abrazar el reto.
“Sabemos que es un gran peleador, que le gustan los retos y a nosotros también los desafíos. La pelea tiene todos los complementos para que sea la gente la ganadora y que decidan ellos si será la pelea del año”, agregó.
Lamont Roach, por su parte, también se dijo listo para enfrentar al mexicano y adelantó que le haría daño y terminará la pelea por la vía del nocaut, una sentencia que el propio ‘Pitbull’ minimizó.
“Estoy acostumbrado a que siempre digan que me van a lastimar. No me preocupa que hablen antes de tiempo. Yo me concentro y me enfocaré en trabajar y estar listo para demostrar que yo hablo encima del ring y con los puños y no con la boca”, finalizó.
Fiel a su estilo, Isaac Cruz se ha mostrado mesurado, centrado y sereno en la primera conferencia de prensa de este combate que está perfilado para sacar llamar sobre la lona del Frost Bank Center de San Antonio, Texas.
