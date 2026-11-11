Ryan García confirma que peleará contra Floyd Mayweather

Héctor Cantú

Floyd Mayweather podría poner fin a su prolongado retiro del boxeo profesional para regresar al ring en un combate inesperado ante Ryan García.

El estadounidense enfrentaría a su compatriota en una pelea estelar programada para el próximo 6 de febrero en Las Vegas, según anunció el propio García.

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“Tenemos un anuncio, vamos a pelear ante Floyd Mayweather el próximo 6 de febrero. Floyd, te voy a patear el trasero. Esta no será una pelea de exhibición, será un combate que irá para el récord”, declaró García en el videoblog NoZempic 2.

El boxeador también lanzó una advertencia a Mayweather, quien se retiró invicto del circuito profesional, al asegurar que buscará noquearlo en su regreso a los encordados.

“Lo voy a noquear, por supuesto, lo voy a mandar dos días al hospital. Realmente quiero hacerte daño, perdóname por lo que digo, pero es así”, agregó García.

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Sin embargo, hasta el momento, ni Mayweather ni su equipo de representación han confirmado oficialmente la realización del combate.

‘Money’ Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias en igual número de peleas.

En caso de concretarse el enfrentamiento, el estadounidense regresaría al boxeo profesional en 2027, una década después de su último combate oficial.